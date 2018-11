Women T20 World Cup: एक मिनट में देखें कैसे हरमनप्रीत कौर ने जड़ा शतक, बना डाला ये अनोखा रिकॉर्ड

Women T20 World Cup की शुरुआत हो चुकी है. भारत ने सफर की शुरुआत जीत से की है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला गया. जो टीम इंडिया ने 34 रन से जीत लिया. भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार शतक जड़ा. उन्होंने अपनी पारी में 8 छक्के जड़े. हरमनप्रीत ने 51 गेंद पर 103 रन बनाए. टी-20 में शतक जड़ने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं. हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.आईसीसी ने हरमनप्रीत कौर का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो धड़ाधड़ शतक जड़ रही हैं. इस वीडियो में 1 मिनट में हरमनप्रीत कौर का शतक दिखाया गया है. टॉस जीतने के बाद हरमनप्रीत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. तानिया भाटिया और स्मृति मंदाना जल्द ही पवैलियन लौट गईं. जिसके बाद हरमनप्रीत कौर ने रॉड्रिक्स के साथ मिलकर 134 रन की पार्टनरशिप की और भारत का स्कोर 194 तक पहुंचा दिया.

