Women's World T20: पाकिस्तान से हारने के बाद फूट-फूटकर रोने लगी ये खिलाड़ी, कह डाली ऐसी बात, देखें VIDEO

ICC Women's World T20 में पाकिस्तान और आयरलैंड (Pakistan vs Ireland) के बीच मुकाबला खेला गया. कप्तान जवेरिया खान (Javeria Khan) ने 74 रन की पारी खेलकर आयरलैंड को 38 रन बनाकर जिता दिया. बुधवार को ग्रुप बी की इन दो टीमों के बीच में खेला गया था. जवाब में आयरलैंड 101 रन ही बना सका. आयरलैंड से सिर्फ इसोबेल जॉयस (30 रन) और क्लैयर शिलिंगटन (27 रन) बनाए और कोई खिलाड़ी डबल फिगर्स तक नहीं पहुंच सका. इस हार के साथ आयरलैंड को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी.मैच हारने के बाद आयरलैंड कप्तान लौरा डेलानी (Laura Delany) प्रेस कॉन्फ्रेंस ने टूट पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्होंने मैच को अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक बताया. बता दें, पाकिस्तान की टूर्नामेंट में यह पहली जीत है. पाकिस्तानी गेंदबाज सना मीर, आईमन अनवर, नशरा संधू और आलिया रियाज ने 2-2 विकेट झटके और आयरलैंड को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया. 74 रन बनाने के लिए पाक कप्तान जवेरिया खान को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया.

"If we were professional I wonder what the score would have been out there."@IrishWomensCric's captain Laura Delany was understandably quite emotional after her team's loss to Pakistan.



Watch👇 pic.twitter.com/25tjIeMMOR