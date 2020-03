बिल में घुसकर सांप ने किया पक्षी के बच्चों पर अटैक तो गुस्से में मां ने किया ऐसा पलटवार, देखें Viral Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक बूंखा सांप पेड़ के बिल में खाने की तलाश में घुस गया. उस वक्त वहां कठफोड़वा (Wood Pecker) के बच्चे थे. जैसे ही सांप ने पक्षी के बच्चों पर अटैक किया तो मां वहां पहुंच गई और बच्चों को बचाने के लिए सांप पर अटैक करने लगी. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) ने ट्विटर पर शेयर किया है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि मादा कठफोड़वा (Wood Pecker) बिल के अंदर सांप को चोच मारकर भगाने की कोशिश करती है. सांप बिल के बाहर मुंह निकालता है और पक्षी पर अटैक करना शुरू कर देता है. मादा कठफोड़वा (Wood Pecker) बार-बार उस पर अटैक करती है. वो तब तक उस पर अटैक करती है जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता.

All the forces on this planet, will never beat that of a mothers love.

Wood pecker saving its chicks after a fierce air duel with the snake pic.twitter.com/mvBo7OWN74