World Cup 2019: एमएस धोनी के ग्लव्स में दिखा भारतीय आर्मी का Symbol, फैन्स बोले- 'आप ऐसे क्रिकेटर हैं जो...'

ICC Cricket World Cup 2019, IND vs SA: लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की उम्दा गेंदबाजी और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कुछ विषम पलों से गुजरने के बाद खेली गयी नाबाद शतकीय पारी से भारत ने बुधवार को यहां दक्षिण अफ्रीका (India Vs South Africa) को छह विकेट से हराकर अपने विश्व कप अभियान का शानदार आगाज किया. सभी भारतीय क्रिकेट फैन्स का ग्राउंड पर एमएस धोनी (MS Dhoni) के लिए क्रेज दिखाई दिया. एमएस धोनी (MS Dhoni) के अलावा उनके ग्लव्स (MS Dhoni Gloves) भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. धोनी के ग्लव्स में कुछ ऐसा था, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है. एमएस धोनी के ग्लव्स में पैरा स्पेशल फोर्स (Para Special Forces) के लोगो का इस्तेमाल किया था. जिसकी तस्वीर काफी वायरल हो रही है.

महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने वर्ल्ड कप (World Cup 2019) के पहले मैच में भारतीय सेना को अद्भुत सम्मान दिया. क्रिकेट इतिहास में किसी खिलाडी द्वारा ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि उसने अपनी किट में सेना का कोई चिन्ह बना रखा हो. धोनी मैच में विकेटकीपिंग के दौरान पैरा स्पेशल फोर्स के लोगो वाला ग्लव्स पहने नजर आए. पैरा कमांडो को एक खास तरह की निशानी/चिन्ह दी जाती है, जिसे बलिदान चिन्ह/बैज कहा जाता है. ये बैज उन्हें ही मिलता है जो स्पेशल पैरा फोर्सेज से जुड़े हों.

सोशल मीडिया पर एमएस धोनी की खूब तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा- 'धन्य है ऐसी भूमि जहाँ ऐसे क्रिकेटर भी है...'

#WorldCup2019 : MS Dhoni Sports Gloves With Army Insignia.. Why he is in heart of millions of people. pic.twitter.com/HbCXNJYk2F

Salute & respect to MS Dhoni who printed insignia of 'Balidan' on his wicket keeping gloves.



That's the regimental dagger insignia which represents the Para SF, Special Operations unit of Indian Army attached to Parachute Regiment.???? @msdhoni#BCCI#INDvSA#Dhoni#INDvSApic.twitter.com/PIriFyBLW0