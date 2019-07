चेतन भगत ने उड़ाया वर्ल्ड कप फाइनल का मजाक, बताया इंग्लैंड को बनाया गया चैम्पियन

वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (England Vs New Zealand) के बीच खेला गया. जिसमें सुपर ओवर भी टाई रहा, इसके बाद फैसला ‘बाउंड्री' से किया गया. मेजबान इंग्लैंड अधिक 'बाउंड्री' लगायी थी और आखिर में 1975 से चला आ रहा उसका खिताब का इंतजार खत्म हो गया. इंग्लैंड के चैम्पियन बनने के बाद लोग आईसीसी रूल्स का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. क्रिकेट एक्सपर्ट्स से लेकर कई बड़ी हस्तियां इसकी आलोचना कर रही है और रूल्स को चेंज करने की मांग कर रही है.

Teacher: England is first

NZ: but I had the same marks.

Teacher: But see he answered a 4-mark question, and u answered two 2-mark questions. So, he's the winner.

NZ: What the... #ICCRules