World No Tobacco Day: सिगरेट पीने के बाद ऐसे हो जाते हैं फेफड़े, Video देखकर आज ही बोलें- No To Smoke World No Tobacco Day: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day 2019) है. 31 मई (31st May 2019) को इसे मनाया जाता है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि सिगरेट पीने से क्या होता है लंग्स (Lungs After Smoke) का. जो सिगरेट पीने की बुरी लत है.