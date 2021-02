World Radio Day 2021: कलाकार ने 3,310 माचिस की तीलियों से बनाया 1980 के दशक का रेडियो - देखें Photos

उसने बताया, कि "पैनासॉनिक स्टीरियो (Panasonic stereo) की इस प्रतिकृति को 3,130 माचिस की तीलियों का उपयोग करके बनाने में 4 दिन का समय लगा. मैं सभी रेडियो कार्यक्रमों को अपना समर्थन देता हूं और सभी लोगों से नियमित रूप से रेडियो कार्यक्रमों को सुनने का अनुरोध करता हूं.”

देखें Photos:

Odisha: To mark World Radio Day on February 13, an artist in Puri has made a replica of radio by using matchsticks.



"I used 3,130 matchsticks and worked for four days to make this replica," Saswat Ranjan Sahoo said yesterday. pic.twitter.com/bREzfn3xae