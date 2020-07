World Snake Day 2020: धरती के 5 सबसे अजीबोगरीब दिखने वाले सांप, जानिए क्या हैं इनकी खासियतें

Langaha madagascariensis ये सांप मैडागास्कर आयलैंड का स्थानिय सांप है. इसका अर्थ यह है कि यह सांप दुनिया में और कहीं नहीं बल्कि सिर्फ मैडागास्कर में पाया जाता है. इस सांप की बनावट काफी अलग है. सांप के मुंह काफी नुकीले होते हैं . सांप में जो मादाए होती हैं उनके मुंह के पास काफी दांत होता है वहीं जो नर सांप होता है उसके मुंह लंबे और पतले होते हैं.

Langaha madagascariensis, also known as Malagasy leaf-nosed snake, can grow up to 1 meter in length. While males are dorsally brown and ventrally yellow with a long tapering snout, females are mottled grey with a flattened, leaf shaped snout https://t.co/0z7MxeZMUN pic.twitter.com/2hDWffQqdB

टेंटेकल्ड सांप (Tentacled snakes), सांप की एक ऐसी प्रजाति है जिसके सिर के अगले हिस्से पर जुड़वा "तम्बू" होते हैं. ये पानी में रहने वाला सांप . इसका प्रयोग मछली पकड़ने के लिए यूज किया जाता है. आपको बता दें कि टेंटेकल्स सांप का उपयोग का ज्यादातर दक्षिण-पूर्व एशिया के पानी में पाए जाते हैं.

यह सांप को आप छोटा ड्रेगन भी कह सकते हैं. बालों वाली झाड़ी वाइपर एंडेमिक एक जहरीली प्रजाति के रुप में जानी जाती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सांप को रफ-स्केलड बुश वाइपर और स्पाइनी बुश वाइपर के रूप में भी जाना जाता है.

इस सांप को इंद्रधनुष सांप के नाम से भी जाना जाता है. इस सांप को देखेंगे तो इसके शरीर पर सुंदर रंग इसे दूसरे सांपो से काफी अलग करता है. आपको बता दें कि यह पानी में रहने वाला सांप है और यह अमेरिका में पाया जाता है. आपको बता दें कि इस मायावी प्रकृति के कारण ही इस शायद ही कभी देखा जाता है.

It's raining snakes…hallelujah? Like many snakes in the Chrysopelea genus, the Sri Lankan flying snake can glide through the air by propelling itself from tree branches and flattening its body by splaying its ribs, creating a shape similar to a frisbee. pic.twitter.com/yIZetp1HqV