पानी के अंदर मिली दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, 347 किलोमीटर है लंबाई

Estamos muy orgullosos y contentos de poder compartir el más reciente hallazgo del #GrupoDeExploración del #GranAcuíferoMaya y aprovechamos para agradecer a todos lo que apoyaron esta iniciativa. @xibalbaschmittner @deandaguillermo @inahmx @gopro @diverite_equipment @aspeninstitutemexico @biblioteca_utrm @teccarrillopto @natgeo El equipo logró la conexión de dos de los sistemas de cuevas inundadas más grandes del mundo, conocidos como Sac Actun y Dos Ojos en Tulum, Quintana Roo. Lo que convierte a Sac Actun en la cueva sumergida más grande del mundo. El director de exploración del proyecto Gran Acuífero Maya, Robert Schmittner y un equipo de buzos de cuevas, entre los que destacan Marty O Farrell, Jim Josiak y Sev Regehr, comenzaron esta fase del proyecto en marzo de 2017; aunque, Schmittner lleva 14 años buscando esta conexión y añadiendo nuevos túneles y galerías a este laberinto acuático. Sin duda ahora el reto será de todos: conservar esta maravillosa cueva. Tulum se ha convertido en la meca del buceo de cuevas en el planeta, exploradores subacuáticos de diversas latitudes, han dedicado gran parte de su vida a recorrer las entrañas de esta maravillosa tierra. Entre ellos Bil Phillips, pionero de la exploración del acuífero maya, quien fundó junto con James Coke, el Quintana Roo Speleological Survey, una base de datos con mapas detallados de estos complejos sistemas y que hoy son una herramienta valiosa para entender y proteger el acuífero. Bil Phillips exploró hasta los últimos días de su vida este maravilloso mundo subacuático. Durante más de 40 años se consagró a comprender el acuífero a través de la investigación de estas aguas ancestrales. El equipo del GAM le dedica este importante y valioso logro a Bil Phillips, quien fuera el cartógrafo subacuático del proyecto y quien falleció en noviembre de 2017. ++++++ Nota completa >> https://goo.gl/z6rMLV

A post shared by Proyecto Gran Acuífero Maya (@proyectogam) on Jan 15, 2018 at 10:39pm PST