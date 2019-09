Clash of Champions: 'रक्षस' ने मचाया WWE में आतंक, सेथ रोलिंग्स को जीत के बाद किया बेहोश, देखें VIDEO

WWE Clash of Champions 2019: क्लैश ऑफ चैम्पियंस (WWE Clash of Champions) का आयोजन किया गया. यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच (WWE Universal Championship Match) सेथ रोलिंग्स और ब्रॉन स्ट्रोमैन (Seth Rollins vs Braun Strowman) के बीच खेला गया है. ब्रॉन स्ट्रोमैन के ताकतवर होने के बावजूद सेथ रोलिंग्स ने उनको चित कर दिया. जिसके बाद 'द फेंड' (फेंड का मतलब राक्षस होता है) की एंट्री हुई. 'द फेंड' (The Fiend) का नाम ब्रे वायट (Bray Wyatt) है. जिन्होंने आकर आतंक मचा दिया और बता दिया कि वो सेथ रोलिंग्स (Seth Rollins) के साथ अपना मुकाबला चाहते हैं.

ब्रॉक लेसनर (Brock Lesner) को लगातार दो बार हराने के बाद उनका मुकाबला खूंखार ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) के साथ था. रोलिंग्स (Seth Rollins) ने लगातार चार बार अपना दांव मारा. जिस दांव को मारकर वो आसानी से जीत जाते थे, उसका नाम कर्ब स्टॉम्प (Curb Stomp) है.

जीत के लिए रोलिंग्स ने स्ट्रोमैन पर चार बार कर्ब स्टॉम्प (Curb Stomp) दांव मारना पड़ा. लेकिन तब भी वो जीत नहीं पाए. पेडिग्री मारकर उन्होंने जीत हासिल की. इसी के साथ वो WWE Universal Championship Match जीत गए.

WWE Clash of Champions 2019 Seth Rollins vs Braun Strowman:

मैच जीतने के बाद सेथ रोलिंग्स जश्न मना रहे थे. लेकिन तभी 'द फेंड' (The Fiend) आए और उनके जश्न में खलल डाला. उनके आते ही अंधेरा हो गया. सभी फैन्स हैरान रह गए.

जिसके बाद पूरी लाइट 'द फेंड' (The Fiend) यानी ब्रे वायट (Bray Wyatt) पर पड़ी. वो सेथ रोलिंग्स को पीट रहे थे. ब्रे वायट (Bray Wyatt) ने रोलिंग्स पर दांव लगाया और उनको बेहोश कर दिया.