WWE Crown Jewel: Brock Lesner ने फिर मचाया आतंक, 2 मिनट में ऐसे खत्म किया Match, देखें Video

WWE Crown Jewel 2019: डब्लूडब्लूई (WWE) क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) में ब्रॉक लेसनर और केन वैलासकेज (Brock Lesner Vs Cain Velasquez) के बीच मुकाबला खेला गया. फैन्स को इस मैच का बेसबरी से इंतजार था, लेकिन ब्रॉक लेसनर (Brock Lesner) ने मैच को दो मिनट में ही खत्म कर दिया. सभी को लग रहा था कि केन वैलासकेज (Cain Velasquez) शानदार गेम खेलेंगे और ब्रॉक को हराएंगे. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं हुआ. ब्रॉक लेसनर से शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और 2 मिनट में ही जीत हासिल कर ली. द बीस्ट के नाम से मशहूर ब्रॉक लेसनर ने यूएफसी स्टार को सबमिशन की मदद से हरा दिया.

ब्रॉक लेसनर ने रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डोमेनिक की खूब पिटाई की थी, जिसके बाद मिस्टीरियों ने मदद के लिए केन वैलासकेज को बुलाया था. जब ब्रॉक लेसनर यूएफसी में थे तो केन वैलासकेज ने उनकी खूब धुनाई की थी और हराया था. जब मिस्टीरियो वैलासकेज को लेकर आए तो ब्रॉक घबरा गए. लेकिन मैच में उन्होंने दमदार परफॉर्म किया और उनको हरा दिया.

ट्विटर पर लोग इस मैच को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैच 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा. एक यूजर ने कहा, ''केन WWE के लिए एक असल मजाक हैं.'' वहीं अन्य यूजर ने लिखा, ;;पहला मैच समय की बर्बादी था, इस मैच को इतनी हाइप दी गई, सिर्फ केन के टैप-आउट करने के लिए.'' तीसरे यूजर ने लिखा, ''ब्रॉक लैसनर और केन वैलासकेज का मैच निराशाजनक था.''

First match was a right waste of time all that build up just for @cainmma to tap out to @BrockLesnar#WWECrownJewel