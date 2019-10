WWE में दिखी ब्रॉक लेसनर की हैवानियत, रेसलर के बेटे को इतना पीटा कि लोग बोले- 'बख्श दो...' देखें VIDEO

WWE Raw में ब्रॉक लेसनर (Brock Lesnar) ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दीं. रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप (Universal Championship) मैच के लिए प्रोमो करने वाले थे, रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) जैसे ही रिंग में पहुंचे तो ब्रॉक लेसनर (Brock Lesnar) आ गए. उन्होंने न सिर्फ रे मिस्टीरियो की पिटाई की, बल्कि उनके बेटे डोमिनिक (Dominick Mysterio) को भी कूट डाला. इस मंजर को देखकर फैन्स भी हैरान रह गए. फैन्स ब्रॉक को रोकने के बाद बार-बार 'स्टॉप-स्टॉप' कह रहे थे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और ब्रॉक लेसनर की खूब आलोचना हो रही है.

रे मिस्टीरियो के हाथ में माइक था, ब्रॉक ने माइक छीनकर पॉल हेमैन को दे दिया. मिस्टीरियो ने पॉल से फिर माइक छीन लिया, जिसके बाद ब्रॉक ने उनको एफ-5 दांव लगा दिया. फिर उनकी नजर क्राउड में बैठे रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक पर पड़ी.

मिस्टीरियो को मारने के बाद ब्रॉक डोमिनिक के पास पहुंचे. उन्होंने डोमिनिक को क्राउड से बाहर निकाला और जमकर पिटाई की. ब्रॉक लगातार दोनों पर हमला करते रहे.

देखें VIDEO:

This is so wrong. https://t.co/C027EYmXWg