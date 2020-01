WWE के सबसे खूंखार Brock Lesnar लड़ेंगे 29 रेसलर से एक साथ, रचने जा रहे हैं ये इतिहास

WWE में ब्रॉक लेसनर (Brock Lesnar) इतिहास बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि WWE चैंपियन 30-मैन रॉयल रम्बल मैच (Royal Rumble 2020) में प्रवेश करेंगे, पॉल हेमन (Paul Heyman) ने मंडे नाइट रॉ (Monday Night Raw) में ये घोषणा की. इतना ही नहीं, हेमैन ने यह भी पुष्टि की कि वह (Brock Lesnar) पहले प्रवेशकर्ता होंगे. WWE चैंपियन होने के नाते, लेसनर को अपने खिताब का बचाव करने की उम्मीद थी लेकिन, ये अपडेट एक बड़े आश्चर्य के रूप में आया है.

लेसनर ने आखिरी बार 2017 में रॉयल रम्बल (Royal Rumble) मैच में भाग लिया था. मैच में 26वें प्रवेश करने वाले लेसनर को गोल्डबर्ग ने 4 मिनट 30 सेकंड के बाद बाहर कर दिया था. वह 2016 के रॉयल रम्बल में एक प्रभावी प्रदर्शन के साथ आए थे, जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन, एरिक रोवन और ल्यूक हार्पर ने मिलकर उनको बाहर किया था. 9 मिनट तक अंदर रहते हुए उन्होंने हार्पर, स्ट्रोमैन और जैक स्वैगर को बाहर किया था.

UNPRECEDENTED.@HeymanHustle just announced that #WWEChampion@BrockLesnar is entering the Men's #RoyalRumble Match...and he's doing it as the No. ENTRANT! #RAWpic.twitter.com/CzDfsQjkyD