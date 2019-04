WWE में फिर लौटा 'मौत का सौदागर' Undertaker, अंधेरे में आकर ऐसे की धुनाई, देखें VIDEO

WWE RAW: The Undertaker की हुई धमाकेदार एंट्री.

WWE Wrestlemania 35 खत्म होने के बाद WWE Raw में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर फैन्स न सिर्फ हैरान हुए बल्कि खुशी के मारे झूमने लगे. जिसके लिए दुनियाभर में वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट इतना फेमस है. उसकी फिर एन्ट्री हो चुकी है. मौत के सौदागर के नाम से फेमस अंडरटेकर (The Undertaker) की WWE में फिर वापसी हो गई है. वापसी भी बेहद खतरनाक और धमाकेदार. रसलमेनिया 35 (WrestleMania 35) खत्म होने के बाद अंडरटेकर (The Undertaker) की एंट्री ने सभी को हैरान कर दिया है. कुछ महीने पहले ही उन्होंने संन्यास लिया था. लेकिन वो वापस लौट चुके हैं.

WWE Raw में एलियास (Elias) रिंग में परफॉर्मेंस दे रहे थे. जिसमें वो रैपिंग कर रहे थे. हाथ में गिटार था और लाइट डिम थीं. लेकिन अचानक पूरी तरह से अंधेरा हुआ और अचानक नीली लाइट जलीं और अंडरटेकर (The Undertaker) का म्यूजिक बजने लगा. जिसको सुनकर सभी हैरान रह गए. एलियास (Elias) भी घबरा गए. रिंग में आते ही एलियास (Elias) को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें. एलियास (Elias) ने मारने की कोशिश की. लेकिन अंडरटेकर (The Undertaker) की लात से वो चित हो गए. जिसके बाद अंडरटेकर (The Undertaker) ने अपना दांव लगा दिया और रेसलिंग की दुनिया में वापसी का एलान कर दिया.

देखें VIDEO:

WWE Super Showdown में 'Dead Man' यानी अंडरटेकर (Undertaker) ने आखिरी मुकाबला ट्रिपल-एच (Triple H) के साथ खेला था. जिसमें अंडरटेकर की हार हुई थी. लेकिन हारकर भी अंडरटेकर ने लोगों का दिल जीत लिया. हारने के बाद ट्रिपल-एच ने उनको उठाया और हाथ खड़ा कर बता दिया कि रिंग के असली किंग अंडरटेकर ही हैं. मैच के बाद फैन्स ने उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाईं. उनको शानदार तरीके से विदाई दी गई. अब उनकी फिर वापसी हुई है. अब देखने वाली बात होगी कि इस बार वो किस प्लान के साथ आए हैं.