WWE में रोमन रेंस को घसीट-घसीटकर पीटा, इतना मारा कि टूट गई टेबल, देखें पूरा Video

डब्लूडब्लूई स्मैकडाउन (WWE Smackdown) में कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) की जमकर पिटाई हुई. उनको घसीट-घसीटकर पीटा गया. उनकी इस तरह पिटाई देख, फैन्स हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर खूब आलोचना की. दरहसल द उसोज (The Usos), किंग कॉर्बिन (King Corbin) और डॉल्फ जिगलर (Dolph Ziggler) के बीच मैच हुआ. मैच के बीच रोमन रेंस (Roman Reigns) आए और कॉर्बिन पर दांव (स्पियर) लगाया.

जिसके बाद जमकर बवाल हुआ. सस्पेंशन खत्म कर रॉबर्ट रूड (Robert Roode) ने धमाकेदार एंट्री की और आते ही रोमन रेंस पर अटैक कर दिया. रॉबर्ट ने उनको खूब पीटा. रोमन रेंस बुरी तरह घायल हो चुके थे और बेहोश हो गए थे.

तब भी रॉबर्ट नहीं रुके और उनको स्पाइन बस्टर देकर टेबल पर गिरा दिया, जिसके बाद डॉल्फ जिगलर ने एल्बो ड्रॉप दिया. जिसके चलते टेबल टूट गई और टेबल के साथ रोमन रेंस भी गिर गए.

देखें Video:

New Video Update (1-10-20) Baron Corbin & His Court Slam Roman Reigns Through A Table:https://t.co/KVXRejurJC & https://t.co/UGGPW9xXJYhttps://t.co/tlub7vbkYY