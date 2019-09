WWE में ब्रॉक लेसनर ने सारी हदें की पार, रिंग में ऐसे बनाया रेसलर को शिकार, देखें VIDEO

WWE Smackdown Live इवेंट में ब्रॉक लेसनर (Brock Lesnar) ने डब्लूडब्लूई चैम्पियन कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) को F5 दांव लगाकर चित किया. WWE टाइटल का चैलेंज स्वीकार करने के बाद ब्रॉक लेसनर (Brock Lesnar) को गुस्सा आ गया और कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) पर दांव लगा दिया. जिसको देख फैन्स हैरान रह गए.

क्लैश ऑफ चैम्पियन्स (Clash of Champions) में कोफी का मुकाबला रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) से था. उस मुकाबले में उन्होंने अपना खिताब बरकरार रखा था. जिसके बाद कोफी जश्न के मूड में थे. स्मैकडाउन (Smackdown) में टैग टीम मैच था, जिसको जीतकर कोफी जश्न मना रहे थे. तभी ब्रॉक लेसनर अपने वकील पॉल हेमैन के साथ रिंग में आ गए.

देखें VIDEO:

.@BrockLesnar is BACK and wasted no time in challenging @truekofi to a BATTLE for the #WWEChampionship on the FIRST #FridayNightSmackDown on #FOX! #SDLivepic.twitter.com/lWTqLPsIP2