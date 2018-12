WWE सुपरस्टार John Cena को मिलने जा रहा है ये सम्मान, दुश्मन ने कह दी ऐसी बात

WWE सुपरस्टार जॉन सीना (John Cena) को muhammad ali legacy award से सम्मानित किया जाएगा. जिसके लिए उनके फैन्स काफी एक्साइटिड हैं क्योंकि ये अवॉर्ड उनके लिए काफी बड़ा है. इस बात का खुलासा खुद उन्होंने ही किया है. इससे पहले उन्हें द लीडर ऑफ सिनेशन, द फ्रैंचाइज प्लेयर जैसे अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है. लेकिन इस बार सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए उन्हें मोहम्मद अली लैगेसी अवॉर्ड से सम्मानिता किया जा रहा है. उनके दुश्मन भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. ट्रिपल-एच (Triple-H) ने जॉन सीना की जमकर तारीफ की. रिंग के अंदर हो या फिर बाहर. वो फैन्स के बीच काफी पॉपुलर हैं. वो 500 से ज्यादा 'मेक ए विश' के लिए बच्चों की विश पूरी की है. फैन्स उनसे जो विश करते हैं वो पूरी करते हैं. यही नहीं सीना कैंसर की जागरुकता के लिए भी काम कर चुके हैं. ट्रिपल एच ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए ट्वीट किया- 'जॉन सीना एक जबरदस्त सुपरस्टार्स हैं जिन्हें रिंग और बाहर दोनों जगह लोकप्रियता मिलती है. मैं मुहम्मद अली की विरासत को सम्मानित करने के लिए इससे बेहतर इंसान नहीं सोच सकता.'

As impressive as @JohnCena's accolades in and out of the ring are, it is the compassion he shows to everyone worldwide that makes him the Superstar he is. I can think of no better person to honor Muhammad Ali's legacy than him.

Congratulations, John. https://t.co/s46PxKujPd