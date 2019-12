WWE TLC 2019: रोमन रेंस को झुंड बनाकर पीटा तो 'The Big Dog' ने किया ऐसा, देखें Video

WWE TLC 2019: डब्लूडब्लूई (WWE) का सबसे रोमांचक इवेंट हुआ, जिसमें कई बड़े सुपरस्टार्स रिंग में एक दूसरे से भिड़ते नजर आए. डब्लूडब्लूई टीएलसी में रोमन रेन्स का मुकाबला किंग कोर्बिन (Roman Reigns Vs King Corbin) के बीच हुआ. जिसमें रोमन रेन्स हार गए. किसी को उम्मीद नहीं थी कि रोमन रेंस हार जाएंगे. किंग कोर्बिन (King Corbin) ने रोमन (Roman Reigns) को हराने के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया था. जिसने रोमन रेंस को झुंड बनाकर पीटा. लेकिन द बिग डॉक के नाम से मशहूर रोमन रेंस ने धमाकेदार वापसी की, लेकिन जीत नहीं पाए.

अब TikTok पर दिखेगा WWE, ऑफिशियल चैनल हुआ लॉन्च

शुरुआत में रोमन रेंस किंग कोर्बिन पर हावी नजर आए. लेकिन जब भी रोमन कोर्बिन पर अटैक करते तो दूसरा रेसलर उन पर अटैक कर देता. एक समय तो ऐसा था, जब रोमन रेंस 12 खिलाड़ियों के साथ अकेले लड़ रहे थे. रोमन ही हार से फैन्स में काफी गुस्सा है.

TikTok Top 10 Celebrities 2019: WWE स्टार 'The Rock' ने मचाया टिकटॉक पर धमाल, देखें Video

The locker room has emptied and a massive brawl is underway after tonight's #WWETLC main event!!!! pic.twitter.com/Vd8mivV2mV

Not like THIS.



King @BaronCorbinWWE gets the assists from @HEELZiggler@ScottDawsonWWE & @DashWilderWWE to DEFEAT @WWERomanReigns in a #TLCMatch! #WWETLCpic.twitter.com/WNOAwKzPmK