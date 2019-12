WWE में 'राक्षस' ने फिर किया पीठ के पीछे वार, रेसलर को पीटकर किया ऐसा काम... देखें Video

WWE का सबसे रोमांचक इवेंट चेयर, लैडर्स एंड चेयर्स (WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs) 16 दिसंबर (भारतीय समय अनुसार) को होगा. जिसके लिए फैन्स काफी एक्साइटिड हैं. इस इवेंट में ऐसा मैच होने जा रहा है, जिसका सभी को बेसबरी से इंतजार है. डब्लूडब्लूई के राक्षस के नाम से फेमस ब्रे वाइट (Bray Wyatt) का मैच डेनियल ब्रायन (Daniel Bryan) से होने वाला था. लेकिन अब ये यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच नहीं होगा. अब ब्रे वाइट का ये मुकाबला द मिज (Bray Wyatt Vs The Miz) से होगा. स्मैकडाउन में इसका एलान किया गया.

स्मैकडाउन में द मिज क्राउड से बात करने आए. फायरफ्लाई फनहाउस के जरिए फीन्ड यानी ब्रे वाइट ने इसमें दखल दे दिया और उनकी फैमिली पिक्चर को दिखाकर माइंडगेम खेला. फीन्ड के हाथ में परिवार की फोटो को देखकर द मिज गुस्सा गए और उनके पास पहुंच गए. बैकस्टेज में जैसे ही मिज पहुंचे तो वहां उनके परिवार की फोटो फ्रेम रखी थी. लेकिन फैमिली फोटो के अंदर मिज की जगह फीन्ड की फोटो थी. जैसे ही वो फोटो फ्रेम के पास पहुंचे तो पीछे से फीन्ड ने अटैक कर दिया.

