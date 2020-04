WWE में अंडरटेकर ने एजे स्टाइल्स को कब्र में जिंदा दफनाया, 'DeadMan' ने ऐसे लिया बदला... देखें पूरा Match

मैच के शुरुआत में अंडरटेकर हावी रहे, उन्होंने एजे स्टाइल्स की खूब पिटाई की. देखकर लग रहा था कि इस मैच को अंडरटेकर आसानी से जीत जाएंगे. लेकिन एजे की ओसी टीम पहुंची और अंडरटेकर के पीठ के पीछे वार किया, जिसके बाद एजे स्टाइल्स ने अंडरटेकर को पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने अंडरटेकर को कब्र में गिरा दिया था. जैसे ही स्टाइल्स मिट्टी डालने के लिए ऊपर पहुंचे तो अचानक पीछे अंडरटेकर आ गए.

अंडरटेकर ने पहले ओसी के सदस्य कार्ल एंडरसन और ल्यूक गैलोज की बुरी तरह पिटाई की फिर स्टाइल्स को पीटते हुए कब्र के पास ले गए. देखकर स्टाइल्स अंडरटेकर से माफी मांगने लगे. अंडरटेकर ने उनको गले लगाया और पीछे लौटने लगे. ऐसा लग रहा था कि जैसे अंडरटेकर ने उनको माफ कर दिया हो. लेकिन वो फिर पीछे मुड़े और दांव लगाकर एजे स्टाइल्स को कब्र में गिरा दिया. इसके बाद उन्होंने कब्र को मिट्टी को भर दिया. उन्होंने ग्रेवस्टोन से कपड़ा हटाया तो वहां एजे स्टाइल्स का नाम लिखा हुआ था. फिर अंडरटेकर बाइक लेकर वहां से निकल गए.

देखें Video:

"Why did The Undertaker bury aspiring young wrestler AJ Styles alive? Find out on the next episode of Dark Side of the Ring." #WrestleManiapic.twitter.com/NSbrZIcu1j — GIF Skull - #WrestlingCondensed (@GIFSkull) April 5, 2020

WWE स्टार्स ने भी इस मैच को खूब पसंद किया, लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...