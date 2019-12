सुन नहीं सकती थी बच्ची, मशीन लगाकर जैसे ही सुनी पहली बार मां की आवाज तो किया ऐसा... देखें Video

इंग्लैंड (England) के यॉर्कशायर (Yorkshire) में एक बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. बच्ची के जन्म से ही कान में परेशानी थी और सुन नहीं सकती थी, जैसे ही उसको सुनने की मशीन लगाई गई और पहली बार मां की आवाज सुनी तो वो खुशी से खिलखिलाने लगी. दिल छू लेने वाला वीडियो ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. पॉल एडिसन ने अपनी 4 महीने की बेटी जॉर्जिया का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''जब मेरी बेटी ने आज सुबह पहली बार अपनी मां की आवाज सुनी.'' वीडियो में देखा जा सकता है कि पहली बार मां लुईस की आवाज सुनकर जॉर्जिया मुस्कुरा रही है. द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक, इसी साल सितंबर में माता-पिता को पता चला कि उनकी बेटी जॉर्जिया सुन नहीं सकती हैं. अब जॉर्जिया के कान में मशीन लग चुकी है और वो अब अच्छे से माता-पिता की आवाज सुन सकती है.

पहली बार जब जॉर्जिया को मशीन लगाई गई और मां की आवाज सुनकर वो मुस्कुराने लगी. पिता पॉल ने फैसला लिया कि ये खूबसूरत मोमेंट वो दुनिया के साथ शेयर करेंगे. ट्विटर पर इस वीडियो के अब तक 7 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 50 हजार से ज्यादा लाइक्स और 6 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग ट्विटर पर अपने कई रिएक्शन्स दे रहे हैं. लोग इस वीडियो को बहुत खूबसूरत और दिल छू लेने वाला बता रहे हैं. ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आए हैं...

This is so cute so you get to have this cute reaction every morning?! My heart ~ — NeruNeru (@Nellvious) December 6, 2019

That was wonderful, thank you so much for sharing. Your little one brightened my very dismal day. xxx — Rose Monarch (@Rose_Monarch) December 6, 2019