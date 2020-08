'आप हमें रोक नहीं सकते', Nike का वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा है धूम...

'You can't Stop Us' विज्ञापन का वीडियो एक तरह का संदेश है. वीडियो को जरिए यह कहने की कोशिश की जारी है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमें रोक नहीं सकते. जैसा कि आपको पता है कोरोनावायरस महामारी के कारण कई खेलों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस 1 मिनट 30 सेकेंड के वीडियो में लेब्रोन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेरेना विलियम्स, कॉलिन कैपरनिक और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की झलक भी देखने को मिलती है.

यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. खासकर इस वीडियो में जिस तरह से गाते हुए लोगों के बीच एक आशा और धैर्य रखने का संदेश शेयर किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम. इस वीडियो में गाया जा रहा है- चाहे कितना भी बुरा हो जाए, हम हमेशा मजबूत होकर लौटेंगे. इस पॉवरफुल वीडियो में अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी मेगन रापिनो की आवाज ने वीडियो की खूबसूरती में चार चांद लगा दिये हैं. इस एड में एथलीटों के 36 जोड़े शामिल किये गए हैं. नाइक की टीम ने इस एड को बनाने के लिए आश्चर्यजनक रूप से काम किया है सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने 4,000 टुकड़ों के फुटेज के माध्यम से इस वीडियो को पूरा किया है. सिर्फ ट्विटर पर इस वीडियो को एक दिन के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है.



Nothing can stop what we can do together. You can't stop sport. Because #YouCantStopUs.



Join Us | https://t.co/fQUWzDVH3qpic.twitter.com/YAig7FIL6G — Nike (@Nike) July 30, 2020

खेल हमें एकजुट करता है. हमें मजबूत करता है, हमें आगे धकेलता रहता है. कोई बात नहीं परिस्थति चाहे जो भी, हम हमेशा एक साथ मजबूत होकर लौटेंगे, "कपड़े और फुटवियर कंपनी नाइक ने YouTube पर एड जारी करते हुए लिखा." आप खेल को रोक नहीं सकते. क्योंकि आप हमें रोक नहीं सकते.” आपको बता दें कि ट्विटर पर इस वीडियो को 1 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है वहीं YouTube पर इस वीडियो को 70 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही इस वीडियो को लोगों का काफी प्यार मिल रहा है. सोशल मीडिया यूजर इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

