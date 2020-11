17 साल के यूट्यूबर ने ठोक दी पिता की 25 करोड़ की कार, फिर टूटे हाथ के साथ बोला- 'होता रहता है...' - देखें Video

एक यूट्यूब वीडियो में, गेज ने कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह एक ड्राइव के लिए इसे बाहर ले जाने पर कम टायर दबाव चेतावनी देखी. हाइपरकार से नियंत्रण खो देने और अंकुश लगाने के कारण वह बैंगनी पगानी चला रहा था.

उन्होंने दुर्घटना को अपने जीवन की "सबसे डरावनी चीज" बताई. उन्होंने कहा, 'मैंने नियंत्रण खो दिया. गाड़ी ठुक चुकी थी. मैं उड़ कर पेड़ पर गिर गया.'

द मिरर के अनुसार, बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'होता रहता है.' उन्होंने जीवन में दूसरा मौका मिलने पर भगवान को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, 'क्रैश में हमें गंभीर चोटें या फिर मौत भी हो सकती है.'

अपने पिता की प्रतिक्रिया के बारे में बोलते हुए, किशोर ने कहा, "वह परेशान हैं. यह एक कार का नुकसान है, लेकिन उनको खुशी है कि उनका बेटा ठीक है. मैं फिर से मुझे पिताजी को देखने में सक्षम होने के लिए भगवान को धन्यवाद देता हूं."

व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रसारित की गई तस्वीरें दिखाती हैं कि दुर्घटना के बाद सड़क पर एक के बाद एक पगानी पड़ी हुई थीं. प्रतीत होता है कि दुर्घटना के दौरान शरीर के बहुत सारे भाग फट गए थे.

