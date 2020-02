छिपकली ने पूंछ से मारा 'थप्पड़' तो तेंदुए ने किया गुस्से में किया ऐसा... देखें लड़ाई का पूरा Video

सोशल मीडिया पर 2018 का एक पुराना वीडियो फिर वायरल हो रहा है] जिसमें तेंदुए के बच्चे और मॉनिटर छिपकली की लड़ाई दिखाई गई है. भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने 5 जनवरी की सुबह इस वीडियो को ट्वीट किया था, जिसके बाद ये वीडियो फिर शेयर किया जा रहा है. डेली मेल के अनुसार, वीडियो को जाम्बिया के कैंगयू सफारी लॉज में फिल्माया गया था.

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुए का बच्चा छिपकली को बड़े गौर से देखता है. वो बार-बार उस पर पंजे पर मारने की कोशिश करता है. छिपकली भी पूंछ के सहारे शिकारी से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो असफल रहती है. तेंदुआ उसको मुंह से उठाता है और जंगल की तरफ ले जाता है.

अर्थ टच न्यूज़ के अनुसार, मॉनिटर छिपकली पानी में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं. दरअसल, वो पानी में तेज भाग सकती हैं. दुर्भाग्य से वहां पानी नहीं था. लेकिन आखिर तक वह लड़ती रही. अंत में तेंदुए ने उसकी गर्दन पकड़ी और जंगल की तरफ चला गया.

देखें Video:

#Leopard V/S Monitor #Lizard. This lizard is a fighter but #Leopards are excellent hunters. As Jim Corbett somebody said ‘King in the making'. Via Whatsapp. pic.twitter.com/hhway2dxyL