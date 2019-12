Zomato ने पूछा- 'फ्री खाने के लिए क्या-क्या किया है?' यूजर ने लिखा- 'लड़की देखने चला गया था...' आए ऐसे कमेंट्स

ऑनलाइन फूड डिलिवरी एप जोमेटो ने एक ट्वीट किया, जो काफी वायरल हो रहा है. उसने यूजर्स से ऐसा सवाल किया, जिसको लेकर लोग मजेदार ट्वीट कर रहे हैं. लोग बड़े मजेदार तरीके से बता रहे हैं कि वो फ्री के खाने के लिए क्या-क्या कर चुके हैं. जोमेटो का ऑफिशियल पेज काफी एक्टिव रहता है और उनके ट्वीट्स लोगों को काफी पसंद आते हैं.

what is the craziest thing you've done to get free food?