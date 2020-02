रामलीला मैदान में लगा अनिल कपूर की 'नायक' का बैनर, अरविंद केजरीवाल को बताया 'नायक 2'

आज (रविवार) दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है. आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. रविवार दोपहर 12:15 बजे वह शपथ लेंगे. केजरीवाल सरकार के पिछले कार्यकाल के सभी मंत्री- मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल गौतम फिर से मंत्री बनाए जाएंगे. यह सभी 6 विधायक भी आज ही मंत्री पद की शपथ लेंगे. दिल्ली के रामलीला मैदान में AAP कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है. अलग-अलग वेशभूषाओं में कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं. एक AAP समर्थक मोर की वेशभूषा में रामलीला मैदान पहुंचा, वहीं समारोह स्थल पर लगे एक बैनर में नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर (Anil Kapoor) नजर आ रहे हैं. बैनर में दूसरी तरफ केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है और उन्हें 'नायक 2' बताया गया है.

बैनर में अनिल कपूर को 'नायक' इसलिए बताया गया है क्योंकि साल 2001 में उनकी फिल्म नायक रिलीज हुई थी. फिल्म में अभिनेता एक न्यूज चैनल में कैमरामैन होते हैं. इत्तेफाक से उन्हें मुख्यमंत्री (अमरीश पुरी) का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है और इसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है. वह एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं. उनके एक दिन के काम से खुश होकर जनता चुनाव में उन्हें जिताकर पांच साल के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बना देती है.

Delhi: A banner seen at Ramlila Ground where preparations are underway for the swearing-in ceremony of Chief Minister-designate Arvind Kejriwal https://t.co/PoxqhcX6Zvpic.twitter.com/s7gqnQP284