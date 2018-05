अमित शाह का राहुल को जवाब, कहा अपनी सरकार के भयावह आपातकाल को भूले 

President of the Congress obviously doesn’t remember the glorious history of his party.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक में भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करने और संविधान के साथ मजाक करने का आरोप लगाने के बाद अमित शाह ने उन्हें जवाब दिया है. अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि, कांग्रेस अध्यक्ष को जाहिर तौर पर अपनी पार्टी का 'गौरवशाली' इतिहास याद नहीं होगा. भयावह आपातकाल, अनुच्छेद 356 का जबरदस्त तरीके से गलत इस्तेमाल, कोर्ट, मीडिया और सिविल सोसायटी को नीचा दिखाना राहुल गांधी की पार्टी की विरासत है. अमित शाह ने लिखा, कर्नाटक में किसके पास जनता का साथ है? बीजेपी, जिसे 104 सीटें मिली हैं या कांग्रेस जिसको 78 सीटें मिली हैं और उसके सीएम-मंत्री खुद बड़े अंतर से हारे हैं. जेडीएस को 37 सीटें मिली हैं और कई जगह जमानत जब्त हो गई है. जनता सब जानती है.

The ‘Murder of Democracy’ happens the minute a desperate Congress made an ‘opportunist’ offer to the JD(S), not for Karnataka’s welfare but for their petty political gains. Shameful!