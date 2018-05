कर्नाटक के घटनाक्रम पर बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह ने सोमवार को दिल्‍ली स्थित बीजेपी मुख्‍यालय में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की. उन्‍होंने कहा कि ''अब कांग्रेस ने अपनी हार को जीत बताने का एक नया तरीका खोज लिया है. मैं उम्मीद करता हूं कि जीत की यह नई परिभाषा 2019 तक जारी रहेगी और विपक्षी पार्टी की जीत की यही व्ख्याख्या रही तो 2019 में भाजपा को कोई परेशानी नहीं होगी.’’एनडीटीवी के संवाददाता अखिलेश शर्मा ने जब बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह से पूछा कि कर्नाटक चुनाव के समय पेट्रोल-डीजल के दाम स्‍थिर थे लेकिन अब उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, इस पर अमित शाह ने कहा, ''मैं आपका (मीडिया) एजेंडा जानता हूं. मैं इस पर भी जवाब दूंगा. लेकिन आज मैं केवल कर्नाटक के विषय में बात कर रहा हूं.''अमित शाह सोमवार को कर्नाटक की सियासत पर बात कर रहे थे. इस दौरान उन्‍होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमले किए और सवाल भी पूछे कि कांग्रेस राज्‍य में किस प्रकार का जश्‍न मना रही है? क्‍या 122 सीट से 78 सीट पर सिमट गई है उसका जश्‍न मना रही है या फिर राज्‍य मंत्रिमंडल के आधे से ज्‍यादा सदस्‍य हार गए इसका जश्‍न मना रही है? अमित शाह ने कहा कि राज्‍य में कांग्रेस ने अपने विधायकों को बंधक बनाकर रखा हुआ था अगर ऐसा नहीं करते तो जनता ही इन लोगों को आइना दिखा देती. अमित शाह ने मोदी सरकार द्वारा राज्‍य में शुरू की गई अनेक योजनाओं का जिक्र किया जिनका लाभ राज्‍य की जनता को मिल रहा है.

