BADMINTON: भारतीय टीम ने एशियाई चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनायी जगह

भारतीय पुरुष टीम ने शुक्रवार को एशियाई टीम चैंपियनिशप में थाईलैंड को 3-2 से मात देते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत ने यह जीत शुरुआत दो मुकाबले गंवाने के बाद हासिल की. विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले साई प्रणीत और पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 किदाम्बी श्रीकांत दोनों अपने एकल वर्ग के मुकाबले हार गए थे, लेकिन इसके बाद भारत ने लगातार तीन मैच जीतते हुए अंतिम-4 में प्रवेश किया.

Incredible comeback!

???????? shuttlers ensure a place in the semis of @Badminton_Asia with a thrilling3⃣:2⃣victory over ????????



SAI:14-21;21-14;21-12

Srikant:20-22;14-21

MRArjun/Dhruv:21-18;22-20

Lakshya:21-19;21-18

Srikanth/Chirag:21-15;16-21;21-15#BATC2020#IndiaontheRise#Badmintonpic.twitter.com/DNpVKTzGDB