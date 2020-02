BADMINTON: सायना नेहवाल, समीर वर्मा और जयराम बार्सिलोना मास्टर्स के क्वार्टरफाइनल में पहुंचे

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल, समीर वर्मा और अजय जयराम ने यहां जारी बार्सिलोना स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया. पांचवीं सीड सायना ने गुरुवार को महिला एकल के प्री-क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की मारिया उलितिना को 21-10, 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. क्वार्टर फाइनल में अब सायना का सामना तीसरी सीड थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान से होगा.

Update from the #SpainMastersSuper300 4 singles & 2 doubles pair of ???????? shuttlers will play the R2 matches tonight. Pranav/Sikki vs Goh/Lai Sameer vs Kai Schaefer Jairam vs Srikanth Saina vs Maria Ulitina Ashwini/Sikki vs Gabriela/Stefani Stoeva Good Luck! #badminton pic.twitter.com/FudeYynqjV

पुरुष एकल में समीर ने अंतिम-16 में जर्मनी के काई शेफर को 21-14, 16-21, 21-15 से मात देकर अंतिम-8 में अपनी जगह पक्की की.

Badminton| Spain Masters| Super 300|



Mixed Doubles R16 :



A tough fight given by World no. 28 pair @pranaav6 and @sikkireddy to World no. 9 and top seeded Malaysian pair to go down by 16-21, 21-17, 11-21.



All the best for future tournaments!#SpainMastersSuper300#badmintonpic.twitter.com/CPqDkzFQzn