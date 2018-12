अलविदा प्रोफ़ेसर मुशीरूल हसन

एक ज़माना था मुशीरूल हसन साहब का. उन्हें सुनने के लिए भीड़ लगती थी. उनका लिखा अंडरलाइन कर पढ़ा जाता था. उनकी किताबें लॉन्च होती थीं. ख़बरें बनती थी. टीवी की बहस बग़ैर मुशीर साहब के कहां पूरी होती थी. अख़बार और जर्नल उनके लेख से भरे रहते थे. एक दुर्घटना के बहाने ज़िंदगी उन्हें पर्दे के पीछे ले गई. ज़माने तक उनका लिखा पढ़ने को नहीं मिला. लोग भूलने लगे. आज सुबह वे इस दुनिया को ही छोड़ गए. मगर जो लिख कर गए हैं उससे एक अलमारी भर जाए. आधुनिक भारत के बड़े और क़ाबिल इतिहासकारों में से रहे हैं. एक शानदार इतिहासकार हमारे बीच से गया है. अपने विषय के इस क़द्दावर शख़्स को अलविदा. काफ़ी कुछ सीखा, जाना. उसके लिए आभार. कुछ किताबों की सूची है, जिससे पता चलेगा कि कोई हवा में मुशीरूल हसन नहीं बनता है. वह बनता किताबों के बीच.1. From Ghalib Dilli to Lutyen's New Delhi

2. Islam and India Nationalism3. Sarojini Naidu: Her way with words4. From Pluralism to Separatism : Qasba in Colonial Awadh5. Exploring the west: Three travel narratives6. Partners in Freedom Jamia Millia Islamia7. Image and Representation: stories of muslims lives in India8. Knowledge Power and Politics9. Moderate and Militant: images of India's Muslims10. Journey to the holy land: A pilgrims Diary11. Islam pluralism Nationhood: Legacy of Maulana Azad12. Wit and Wisdom: pickings from Parsee punch13. Faith and Freedom: Gandhi in History14. The Nehrus: Personal Histories15. India's partition: process, strategy and mobilisation16. Wit and Humour17. Roads to Freedom: Prisoners in Colonial India18. Legacy of a Divided Nation19. When stone walls cry: The Nehrus in Prison 20. memories of a fragmented Nation