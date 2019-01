IND vs NZ 3rd ODI: सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

India vs New Zealand: टीम इंडिया पांच वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है (AFP फोटो)

India vs New Zealand: भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड दौरे के अपने दोनों वनडे मैच (India vs New Zealand) आसानी से जीते हैं. विराट कोहली की टीम सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. सोमवार को होने वाले तीसरे वनडे (3rd ODI) मैच में सीरीज पर कब्‍जा जमाने के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी. तीसरा मैच जीतते ही पांच वनडे की सीरीज में उसे 3-0 की अजेय बढ़त हासिल हो जाएगी. भारतीय टीम कल के मैच में हरफनमौला हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को प्‍लेइंग इलेवन में स्‍थान दे सकती है. एक टीवी शो में महिलाओं के खिलाफ अनुचित टिप्‍पणी को लेकर हार्दिक हाल में मीडिया की सुर्खियों में रहे थे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कप्‍तान कोहली के बोझ को कम करने के लिए उन्‍हें तीसरे वनडे मैच के बाद आराम दिया है. ऐसे में कोहली निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट और वनडे द्विपक्षीय सीरीज जीतने के बाद वह अपने अभियान का अंत जीत के साथ करें. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ