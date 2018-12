2.0 Box Office Collection Day 26: क्रिसमस पर बढ़ सकता है रजनीकांत की 'Robot 2.0' की कमाई का ग्राफ, अबतक कमाए इतने करोड़

रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0' हिंदी, तमिल, और तेलुगू तीनों ही वर्जन में 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है. फिल्म '2.0' 29 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म 2.0 (Robot 2.0) में रजनीकांत (Rajinikanth), अक्षय कुमार (Akshay Kumar), एमी जैक्सन (Amy Jackson), आदिल हुसैन और सुधांशु पांडे जैसे सितारे भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. अक्षय की यह दक्षिण की पहली फिल्म है और इसमें वह खलनायक की भूमिका में हैं, जो 500-600 करोड़ रुपये के बीच के बजट में बनी है. फिल्म में रजनीकांत एक वैज्ञानिक और एक रोबोट की भूमिका में हैं. बीते दिनों ट्रेड एनलिस्ट रमेश बाला ने फिल्म की कमाई के बारे में एक जानकारी दी थी, उसके अनुसार, '2.0' ने की तीन हफ्ते बाद 188 करोड़ की कमाई कर ली थी.

After 3 weeks, #2Point0 in Hindi All-India Nett is around ₹ 188 Crs.. #SuperHit