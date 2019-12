एक्ट्रेस पायल रोहतगी को पुलिस ने हिरासत में लिया, नेहरू परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का था आरोप

बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) को राजस्थान की बूंदी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पायल रोहतगी को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए हिरासत में लिया गया है. इस संबंध में एसपी ममता गुप्ता ने बताया, पायल रोहतगी पर केस दर्ज उन्हें हिरासत में लिया गया है. इससे पहले पायल रोहतगी के खिलाफ एक वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. पायल रोहतगी पर स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के परिवार के खिलाफ वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी को बदनाम करने का भी आरोप लगाया गया था.

Rajasthan: Model & actress Payal Rohatgi detained by Bundi police, allegedly for her comment on former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. SP Mamta Gupta says, "Payal Rohatgi has been detained. Case registered." pic.twitter.com/KkKxXDwpgA