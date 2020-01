अजय देवगन ने JNU मामले पर तोड़ी चुप्पी, Tweet कर कही यह बात...

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) परिसर में बीते दिनों हुई हिंसा पर बॉलीवुड गलियारे से खूब रिएक्शन आ रहे हैं. अब इस पर बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) का भी रिएक्शन आ गया है. उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया है, जो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. उन्होंने इस संबंध में ट्वीट किया: "मैंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि हमें उचित तथ्यों के आने का इंतजार करना चाहिए. मैं सभी से अपील करता हूं कि हम शांति और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएं, न कि इसे जानबूझ कर या लापरवाही से आगे बढ़ाएं." अजय देवगन ने इस तरह जेएनयू (JNU) मामले पर अपनी राय रखी है.

I have always maintained that we should wait for proper facts to emerge.



I appeal to everyone- let us further the spirit of peace and brotherhood, not derail it either consciously or carelessly #JNUViolence