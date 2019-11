अजित पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद से दिया इस्तीफा, Twitter पर Memes का तूफान

अजित पवार (Ajit pawar) ने 27 नवंबर को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ही महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. एनसीपी नेता दो दिन पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने थे, और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के साथ शपथ भी ली थी. देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. लेकिन अजित पवार के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, और इस राजनैतिक ड्रामे पर फिल्मों और टेलीविजन सीरियल की फोटो के जरिये जमकर मजाक बनाया जा रहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर आज अपना फैसला सुनाया था, और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए कल शाम पांच बजे तक का समय दिया था. लेकिन महाराष्ट्र के हाई वोल्टेज ड्रामा में अजित पवार (Ajit Pawar) के इस्तीफा देने से बहुत बड़ा मोड़ आ गया है. आइए नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ मजेदार Memes परः

