पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को Tweet में किया टैग तो 'खिलाड़ी' से मिला ये जवाब

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ज्यादा से ज्यादा वोटरों की भागीदारी चाहते हैं. जिस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी सिनेमा से लेकर खेल और राजनीति की दुनिया की दिग्गज हस्तियों को ट्वीट में टैग कर वोटरों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'पैडमैन' और 'टॉयलेटः एक प्रेम कथा' जैसी फिल्में बनाने वाले अक्षय कुमार को भी ट्वीट में टैग किया था, और वोटरों को उत्साहित करने के लिए कहा था. वैसे भी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'केसरी (Kesari)' होली पर रिलीज हो रही है और फिल्म को लेकर जबरदस्त जोश भी है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने प्रधानमंत्री के ट्वीट का रिप्लाई अपने ही अंदाज में किया, जिसे खूब पसंद भी किया जा रहा है.

Dear @akshaykumar , @bhumipednekar and @ayushmannk , The power of a vote is immense and we all need to improve awareness on its importance. Thoda Dum Lagaiye aur Voting ko Ek Superhit Katha banaiye.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar), भूमि पेडणेकर और आयुष्मान खुराना को टैग कर एक ट्वीट किया था. पीएम मोदी ने इस ट्वीट में लिखा थाः 'अक्षय कुमार, भूमि पेडणेकर और आयुष्मान खुराना, वोट की ताकत अपार है और हमें इसके महत्व को लेकर जागरुकता में इजाफा करना है. थोड़ा दम लगाइये और वोटिंग को सुपरहिट कथा बनाइये.' पीएम मोदी के इस ट्वीट का अक्षय कुमार ने इसी अंदाज में जवाब भी दिया.

Well said @narendramodi ji. The true hallmark of a democracy lies in people's participation in the electoral process. Voting has to be a superhit prem katha between our nation and its voters :)https://t.co/rwhwdhXj1S