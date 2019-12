नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में हुआ पास तो आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान बोलीं, 'भारत का अंत...'

लोकसभा (Lok Sabha) में बीते दिन नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पास हो चुका है. इस बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. बिल को लेकर सदन में गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये बिल लाखों- करोड़ों शरणार्थियों को यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का जरिया बनने जा रहा है. नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर आम लोगों के साथ ही बॉलीवुड कलाकारों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं. हाल ही में इस मुद्दे पर आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान (Soni Razdan) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

This is the end of the India we all know and love. Or at least for many of us who do. https://t.co/qgMalHOZ1U