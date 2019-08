अमिताभ बच्चन ने अपनी वसीयत को लेकर किया खुलासा, कहा- सिर्फ अभिषेक को नहीं मिलेगी पूरी प्रॉपर्टी...

Nothing brings greater pride to a Father than this achievement of a DAUGHTER ! daughters are special .. From this little 'ghunghat' to the 'best seller GHAT' एक पिता के लिए अत्यधिक गर्व और आदर प्यार, बेटी की इस उपलब्धि पर ! बेटियाँ ख़ास होती हैं !! हमेशा !! इस नन्ही सी घूँघट ghughat ने ,न जाने कितने घाट ghat पार कर दिए !

