अमिताभ बच्चन को शख्स ने भेजा 'अग्निपथ का Video क्लिप, कैदी को मारी गोली तो दीवार पर लिखा था-'भूतनाथ'

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को एक ट्विटर यूजर ने फिल्म 'अग्निपथ' का एक वीडियो क्लिप भेजा किया था. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अमिताभ एक कैदी को गोली मार रहे हैं और दीवार पर 'भूतनाथ' लिखा हुआ था. इसी वीडियो को ट्वीट कर अमिताभ बच्चन ने यह वाकया शेयर किया है. बता दें कि 'भूतनाथ' साल 2008 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बहुत पसंद किया था. बाद में इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'भूतनाथ रिटर्न' भी आया था.

T 3526 - 12 years of my film BHOOTNATH .. well done Vivek .. someone just noticed something amazing .. in AGNEEPATH , there is shot of me entering prison and shooting a prisoner .. on wall of prison set is written 'भूत नाथ' in chalk .. how ? film was made years before pic.twitter.com/Ql9h2v6mky