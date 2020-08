शेर का झुंड मांस खाते-खाते करने लगा लोगों पर हमला, Video पोस्ट कर अमिताभ बच्चन बोले- यह मैंने खुद देखा...

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. वो नियमित अंतराल पर पोस्ट शेयर करते रहते हैं. इतना ही नहीं अमिताभ बच्चन जितना हो सके फैन्स के मैसेज का भी जवाब देते हैं. बता दें, फिलहाल अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Video) कोरोनावायरस (Covid 19) से जंग लड़ रहे हैं और मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं. वहीं, अमिताभ अस्पताल में रहते हुए भी लगातार फैन्स के साथ जुड़े हुए हैं. हाल ही में एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में तीन शेर एक जानवर को खाते नजर आ रहे हैं.

T 3611 - Seen this myself. During shoot of Gujarat Tourism film, reached watering hole where pride of lions drinking water. They moved on seeing us. The villager with us got down from our jeep with ‘lathi' & herded them back to the water hole, as though he was herding his cattle! pic.twitter.com/uDId6ZccpI