अनुपम खेर का जेएनयू हिंसा पर आया रिएक्शन, Tweet कर बोले- 'उन गुंडों को जल्द से जल्द पकड़ो...'

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (Jawaharlal Nehru University) में छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले को लेकर अपना रिएक्शन दिया है. बता दें, रविवार को शाम 7 बजे जेएनयू (JNU) में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया. इस घटना में करीब 19 छात्र और 5 शिक्षक घायल हुए. जिनका इलाज एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है. जेएनयू में हुई इस हिंसा पर जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं. अब अनुपम खेर (Anupam Kher Twitter) ने छात्रों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है. एक्टर का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ARREST Goons who were responsible for #JNUViolence. There CANNOT be any bloodshed in a university campus. EXPOSE the real identity of these masked people asap. Also please AVOID ‘direct to camera' appeals of USUAL suspects during such horrible incedents. They are USING students.