केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस का एक्शन, तो अनुराग कश्यप बोले- इस पानी से आग बुझाओ...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के घर के बाहर जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) और जेएनयू (JNU) के छात्र हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन देर रात इकट्ठा हुई इस भीड़ को पुलिस ने पानी की बौछार करके हटा दिया. अब इस पर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट कर सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) पर जमकर तंज कसा है. बता दें, भीड़ में ज्यादात्तर जेएनयू के छात्र, एलुमिनाई एसोसिएशन ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जामिया कॉर्डिनेशन कमेटी के सदस्य शामिल थे. भीड़ ने अरविंद केजरीवाल का घेराव किया था. प्रदर्शनकारी करीब आधी रात वहां पहुचे थे. पुलिसकर्मी करीब 3.30 बजे उन्हें वहां से हटाते हुए दिख रही है.

Water Canons used outside @ArvindKejriwal ‘S residence on the peaceful protestors could have been put to better use to douse the fire and quell the riots .. but that can't be the priority. They all are the same .. https://t.co/qJE1q01YuO