अनुराग कश्यप ने बताया ट्विटर और ईमेल हैक करने की हो रही कोशिश, CAA पर किया था ट्वीट- किसी को इतना मत डराओ...

बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) जब से ट्विटर पर लौटे हैं, देश के मौजूदा हालात को लेकर एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं. लेकिन अनुराग कश्यप ने अभी ट्वीट किया और बताया है कि उनके ट्विटर हैंडल और ईमेल को हैक करने की कोशिश की जा रही है. अनुराग कश्यप ने इसकी एक फोटो भी अपने ट्विटर एकाउंट पर डाली है. अनुराग कश्यप ने इस फोटो को पोस्ट करने के साथ लिखा है कि 'कोई बहुत ही शिद्दत के साथ मेरा ट्विटर और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रहा है.' बता दें कि अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने इस साल अगस्त में उस समय ट्विटर को अलविदा कह दिया था जब उनके परिवार को धमकियां दी जाने लगी थीं. लेकिन देश के मौजूदा हालात को देखकर ही उन्होंने तीन दिन पहले ट्विटर पर फिर से लौटने का फैसला किया था.

Desperately someone trying to hack my mail and twitter pic.twitter.com/Y0fEj34Wxz