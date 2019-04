'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के डायरेक्टर ने ट्वीट पर दिया जवाब, लिखा- 'कमल तो खिला...देश भी कीचड़...'

बॉलीवुड (Bollywood) के जाने-माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) जितनी बेबाक और असल जिंदगी के करीब फिल्में बनाते हैं, उतने ही बेबाक वे अपनी असल जिंदगी में भी हैं. सोशल मीडिया पर भी अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) खामोश रहने वालों में से नहीं हैं और ट्रोलर्स को उन्हीं के अंदाज में करारे जवाब देना उन्हें आता है. चुनाव का माहौल है और अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने ऐसा ट्वीट किया है जो जमकर वायरल हो रहा है. एक शख्स ने अनुराग कश्यप को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखाः 'कीचड़ में भी कमल खिलता है, इसलिए कमल का बटन दबाएं.' अनुराग कश्यप ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज इस ट्वीट पर रिप्लाई किया है.

नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज 'सेक्रेड गेम्स (Sacred Games)' के डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखाः 'कमल तो खिला ही हुआ है...देश भी कीचड़ हो चुका है!' इस तरह अनुराग कश्यप के इस ट्वीट पर मिक्स रिएक्शन आए. कुछ ने उन्हें ट्रोल करने की भी कोशिश की. तभी अनुराग कश्यप ने दूसरा ट्वीट भी कियाः 'ट्रोल्स के होश फाख्ता करना बहुत ही आसान है. न सिर्फ उनमें ह्यमूर की कमी होती है, बल्कि वे इस समझने के लिए भी कम अकल होते हैं.' इस तरह अनुराग कश्यप ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में ट्रोलर्स को जवाब दिया है.

It's so easy to rile up the trolls. Not just they lack humour , they also lack the intelligence to see through it. #trollingthetrolls

Vote for the candidate who listens to you and your problems, in your constituency, be it from BJP, Congress or independent. Only then will there be a real democracy . The PM candidate will follow through. https://t.co/EnmDaLZhMO