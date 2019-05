अरबाज खान ने कुछ इस अंदाज में मनाया गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी का बर्थडे, Photos हुईं वायरल

Bloom wherever you are planted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #jaquelinefernandez #arbazkhanofficial #arpitakhansharma #salmankhan #arbazkhanofficial #giorgiaandriani #georgiaandriani #salman #bollywood #beinghuman #Türkiye #india #beingsalmankhan #Salmankhan #mumbai #india #mumbaifoodies #italyfoodies #londonfoodies #food #indiangirls #qatar #priyankaandnick #ishaambani #meghanmarkle #deepveer

A post shared by @ georgiaandrianii on May 20, 2019 at 6:52pm PDT