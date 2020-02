'अर्जुन रेड्डी' फेम एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ जमेगी अनन्या पांडे की जोड़ी, करण जौहर ला रहे हैं साथ

साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) निर्देशक पुरी जगन्नाथ की आगामी परियोजना में साथ नजर आएंगे. फिल्मकार करण जौहर (Karan Johar) ने ट्विटर पर इस आगामी शीर्षकहीन परियोजना का ऐलान किया. इस फिल्म के निर्माता करण ने ट्वीट करते हुए लिखा, "पुरी जगन द्वारा निर्देशित अपने पैन-इंडिया वैंचर में विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ खूबसूरत अनन्या पांडे (Ananya Panday) का स्वागत कर रहा हूं. यह काफी रोमांचकर सफर होने वाला है."

Welcoming the stunning @ananyapandayy for our Pan-India venture with @TheDeverakonda, directed by @purijagan! @Charmmeofficial@apoorvamehta18



It's going to be a thrilling ride!@PuriConnects#PCfilm#AnanyaPandayVijayDeverakondapic.twitter.com/5ZCynhh60S