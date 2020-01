'बाहुबली' के डायरेक्टर SS Rajamouli की फिल्म 'RRR' की रिलीज डेट बदली, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

'बाहुबली' के डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की बहुप्रतीक्षित 'आरआरआर' (RRR) आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और अजय देवगन (Ajay Devgn) के साथ एनटीआर और राम चरण अभिनीत फिल्म हैं. सूत्रों के अनुसार, फिल्म की रिलीज़ डेट बदल दी गई है और जुलाई 2020 में रिलीज़ नहीं होगी. फिल्म आरआरआर की टीम के करीबी सूत्रों के अनुसार, यह अक्टूबर में रिलीज होने की संभावना है. इस फिल्म को लेकर समीक्षक तरण आदर्श और कोमल नाहटा ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है.

Sources have confirmed that S.S Rajamouli's #RRR will now release in October 2020.