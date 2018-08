Bakrid 2018: आमिर, शाहरुख, सलमान सहित इन बॉलीवुड स्टार्स ने ईद पर कुछ यूं दी बधाई

खास बातें बकरीद पर बॉलीवुड हस्तियों ने दी बधाई खान्स स्टार्स ने भी किया विश सोशल मीडिया पर फैन्स हुए उत्सुक

Eid Mubarak Sabko .. — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) August 22, 2018

Wishing everyone a very happy Eid.

Eid Mubarak !

Love.

a. — Aamir Khan (@aamir_khan) August 22, 2018

Thank u again.... pic.twitter.com/82WYxfNbC1 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 22, 2018

Eid Mubarak to everyone. May Allah bless each and all with health and happiness. Thank u for coming home and making the celebrations every time so special. Love from my whole family to u. pic.twitter.com/jbfOi6V7Is — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 22, 2018

Greetings to all ! Happy Eid celebratons pic.twitter.com/WJWw78vq3N — Rishi Kapoor (@chintskap) August 22, 2018

Eid mubarak to everyone :) ...love , happiness & brotherhood . — ali abbas zafar (@aliabbaszafar) August 22, 2018

Eid Mubarak — Huma Qureshi (@humasqureshi) August 22, 2018

Sending warm heartfelt wishes to all of you on the joyous occasion of #Eid! Have a happy feast! #EidMubarak! pic.twitter.com/fuDik4jLnv — Anil Kapoor (@AnilKapoor) August 22, 2018

Eid Mubarak to one and all!!!

May there be prosperity, peace and happiness, always.#EidAlAdha#EidMubarakpic.twitter.com/IAvYlqr1hx — Boman Irani (@bomanirani) August 22, 2018

बकरीद के मौके पर आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋषि कपूर, वरुण धवन, हुमा कुरैशी और अनिल कपूर जैसे बॉलीवुड दिग्गजों ने ईद-उल-जुहा पर शांति और समृद्धि की कामना की. आमिर खान ने बुधवार को अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा, "सभी को ईद की बधाई. ईद मुबारक." '3 इडियट्स' के को-स्टार बोमन ईरानी ने भी सभी को ईद की बधाई देते हुए कहा, "हमेशा खुशी, शांति और समृद्धि मिले." वहीं निर्देशक अली अब्बास जफर ने ट्वीट किया, "सभी को ईद मुबारक..प्यार, खुशियां और भाईचारा."अभिनेता राजपाल यादव ने आशा व्यक्त की है कि यह ईद असीमित आनंद लाए, खास दिन आपकी सारी कामनाएं पूरी हों और आप और आपके पूरे परिवार को अल्लाह का आशीर्वाद मिले. अनिल कपूर ने ईद के आनंदमय अवसर पर सभी को 'दिल से शुभकामनाएं' दी है. धर्मेद्र, अरशद वारसी, इनामुलहक, रवीना टंडन, अमीषा पटेल और कियारा आडवाणी ने भी ट्विटर पर सभी को ईद की बधाई दी है. बता दें, किसी भी त्यौहार के मौके पर बॉलीवुड हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स को जरूर विश करते हैं. इसमें टीवी स्टार्स भी कभी पीछे नहीं हटती.दिव्यांका त्रिपाठी, हिना खान समेत तमाम टीवी एक्टर्स ने भी अपने फैन्स को बधाई दी है. देखा जाए तो इस बार भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भी बधाई दी. ऐसे मौके पर देश के तमाम हस्तियों ने मुसलमान भाईयों को बधाई दी.