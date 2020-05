शाहरुख खान की वेब सीरीज 'बेताल' का ट्रेलर हुआ रिलीज, हॉरर और थ्रिलर से भरपूर है Video

How far would you go to battle the demons within? Our second web series, #Betaal, a horror-thriller, releases May 24, @NetflixIndia. @ItsViineetKumar@AahanaKumra#PatrickGraham@iamnm@RedChilliesEnt@gaurikhan@_GauravVerma@blumhouse#SKGlobalhttps://t.co/D9LSxtxU9L